38-летняя российская певица, актриса и телеведущая Ольга Серябкина, известная по группе SEREBRO, с которой она взяла третье место на "Евровидении" 2007 года, упала со сцены во время концерта.

По словам певицы, выступая в Краснодаре, она не удержалась на сцене и упала с неё. Правда, ей удалось быстро подняться.

Всё случилось настолько неожиданно и стремительно, что момент происшествия никто не успел заснять. Что даже несколько расстроило Серябкину, которая рассчитывала посмотреть на случившееся в Сети.