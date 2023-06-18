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Видео: Ольга Серябкина упала со сцены во время концерта

38-летняя российская певица, актриса и телеведущая Ольга Серябкина, известная по группе SEREBRO, с которой она взяла третье место на "Евровидении" 2007 года, упала со сцены во время концерта.

По словам певицы, выступая в Краснодаре, она не удержалась на сцене и упала с неё. Правда, ей удалось быстро подняться.

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Всё случилось настолько неожиданно и стремительно, что момент происшествия никто не успел заснять. Что даже несколько расстроило Серябкину, которая рассчитывала посмотреть на случившееся в Сети.

Недавно Серябкина рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе.

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