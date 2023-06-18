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Седокова объяснила, из-за чего они с мужем едва не развелись

Анна Седокова и ее муж баскетболист Янис Тимма совсем недавно отчаянно ссорились на глазах у всех подписчиков, а потом даже отписались друг от друга.

Седокова объяснила, из-за чего они с мужем едва не развелись
© РИА Новости

Как оказалось, конфликт возник из-за собаки. Тимма долгое время мечтал о домашнем питомце бойцовской породы. Анна подарила ему щенка на день рождения.

Пес рос и стал проявлять характер. Янис справлялся с собакой, а вот Анну питомец перестал слушаться. В силу серьезности породы это стало большой проблемой.

Анна и Янис были вынуждены отдать нового члена семьи на обучение в специальный лагерь для полицейских собак, - пишет 5 Канал.

«Мы сильно переживали, ругали себя, не знали правильный выбор ли делаем. Но либо на несколько месяцев, либо навсегда», — сказала Седокова.

Но время прошло, пес уже вернулся в любящую семьи, а супруги помирились.

Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2021 года. Сейчас певица вместе с супругом и 6-летним сыном Гектором находятся в Майами.

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