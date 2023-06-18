Седокова объяснила, из-за чего они с мужем едва не развелись
Анна Седокова и ее муж баскетболист Янис Тимма совсем недавно отчаянно ссорились на глазах у всех подписчиков, а потом даже отписались друг от друга.
Как оказалось, конфликт возник из-за собаки. Тимма долгое время мечтал о домашнем питомце бойцовской породы. Анна подарила ему щенка на день рождения.
Пес рос и стал проявлять характер. Янис справлялся с собакой, а вот Анну питомец перестал слушаться. В силу серьезности породы это стало большой проблемой.
Анна и Янис были вынуждены отдать нового члена семьи на обучение в специальный лагерь для полицейских собак, - пишет 5 Канал.
«Мы сильно переживали, ругали себя, не знали правильный выбор ли делаем. Но либо на несколько месяцев, либо навсегда», — сказала Седокова.
Но время прошло, пес уже вернулся в любящую семьи, а супруги помирились.
Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2021 года. Сейчас певица вместе с супругом и 6-летним сыном Гектором находятся в Майами.