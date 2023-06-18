Чехова рассказала о домогательствах со стороны учителей в школе

«Мне хорошо врезались в память его седые, пожелтевшие от постоянного курения усы. Он имел очень серьезный, умный вид, никто бы в жизни не догадался, что внутри этого солидного деда сидел бес. Терпеть это были мерзко и невыносимо, я вздрагивала и резко отходила на безопасное расстояние. Учителю это не нравилось, и он всегда мстил, заваливая меня на контрольных и ставя плохие оценки», - сказала телеведущая.