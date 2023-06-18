Чехова рассказала о домогательствах со стороны учителей в школе
Анфиса Чехова на своей страничке ВКонтакте рассказала о том, какие неприятные переживания ей довелось испытать из-за школьных учителей, проявлявших к ней сексуальный интерес. По ее словам, таких потенциальных педофилов было трое.
«Мне было лет 13, у меня выросла грудь, и я начала носить бюстгальтер. Этот вопрос сам по себе был щепетильным для девочки-подростка, так еще и грудь выросла не по годам. Лифчик помогал мне скрывать неловкость, поскольку при ходьбе грудь прыгала и неприлично колыхалась под одеждой, чем приводила меня в стеснение», - рассказала Анфиса.
Однако учитель физкультуры требовал, чтобы девочка приходила на занятия без бюстгальтера, в одной футболке. Чехова боялась перечить преподавателю и жаловаться на него кому-либо.
Еще одним извращенцем, как вспомнила звезда, был учитель физики. Любые контрольные и тесты он принимал с глазу на глаз. Оценка зависела от уровня флирта, который допускала ученица.
Скверные воспоминания оставил о себе и преподаватель литературы. Он мог спокойно положить ей руку ниже поясницы во время обсуждения сочинения, коснуться груди, прижаться очень близко
«Мне хорошо врезались в память его седые, пожелтевшие от постоянного курения усы. Он имел очень серьезный, умный вид, никто бы в жизни не догадался, что внутри этого солидного деда сидел бес. Терпеть это были мерзко и невыносимо, я вздрагивала и резко отходила на безопасное расстояние. Учителю это не нравилось, и он всегда мстил, заваливая меня на контрольных и ставя плохие оценки», - сказала телеведущая.
Чехова уверена, что с подобной проблемой сталкиваются многие школьники. Они боятся учителей и скрывают подобные факты от друзей и родителей.
Ранее совет желающим отказаться от добавленного сахара дала в личном микроблоге телеведущая Анфиса Чехова. Она сравнила сахар с мужчиной-абьюзером.