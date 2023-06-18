Суханкина объяснила, почему не работала по специальности

«Я девчонка, мне 16 лет. Я пришла в седьмые классы, в длинной юбке, с воротничком, все закрыто. Вести урок невозможно было, все строили глазки. Мальчики такие были подрощенные, уже усы росли. Я там распинаюсь, рассказываю биографию композитора, а один парень задает мне вопрос: «Чего ты короткие юбки не носишь?» Я стала вся пунцовая, потеряла дар речи. И тогда я поняла, что никогда по специальности работать не буду. Просто не смогу», — рассказала Маргарита.