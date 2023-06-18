Суханкина объяснила, почему не работала по специальности
Маргарита Суханкина была гостьей шоу «Звезды сошлись». Речь шла о том, что многие звезды изначально имели совсем не звездные профессии. Так, певица поняла, что ошиблась в выборе специальности еще в юности, когда была студенткой музыкально-педагогического училища.Об этом пишет gazeta.ru.
«Я девчонка, мне 16 лет. Я пришла в седьмые классы, в длинной юбке, с воротничком, все закрыто. Вести урок невозможно было, все строили глазки. Мальчики такие были подрощенные, уже усы росли. Я там распинаюсь, рассказываю биографию композитора, а один парень задает мне вопрос: «Чего ты короткие юбки не носишь?» Я стала вся пунцовая, потеряла дар речи. И тогда я поняла, что никогда по специальности работать не буду. Просто не смогу», — рассказала Маргарита.
Оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Как оказалось, бывшая участница группы "Мираж" уже несколько лет счастлива в отношениях с новым избранником.
По словам Маргариты, она долгое время не посвящала публику в свои личные дела, чтобы ей никто не завидовал. Певица заявила, что у нее теперь - полноценная семья.