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Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали историю своего романа

Юморист Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева рассказали на шоу Надежды Стрелец, как начался их роман.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали историю своего романа
© РИА Новости

"Я понял, что она — другая. Она увидела, что у меня дома неидеальный порядок, что у меня на данный момент поесть нечего. Наверное, она увидела и подумала: "Ой, мальчишка так живет, надо помочь ему!" Помогла. И для меня этого было так: "Ого!" - вспомнил Воля.

Телеведущая, в свою очередь, отметила, что смогла найти путь к сердцу будущего супруга с помощью инстинктов, влюбленности и проявлений заботы. По словам Утяшевой, ей сразу захотелось как то помочь Воле, так как бабушка воспитывала ее именно в такой парадигме.

"Меня так воспитывали, меня так ругали. Бабушка считала, что женщина начинается с кухни. Это все восточная мудрость", - уточнила Утяшева.

В 2012 году Павел Воля и Ляйсан Утяшева официально связали себя узами брака. В 2013 году у супругов родился сын Роберт. В 2015 году звезды стали родителями во второй раз – на свет появилась их дочь София.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что стала мягче за время брака с Павлом Волей.

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