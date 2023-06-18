Милохин задумался о возвращении в Россию

Вот уже как полгода Даня Милохин жалуется на безденежье. Тиктокер пытается заработать концертами, однако приглашают его не так уж и часто, а гонорар существенно меньше того, что предлагали в России.

Ролики, которые он снимает за границей, не пользуется большой популярностью. А рекламодатели не хотят с ним работать, после того как он подставил Первый канал, покинув шоу «Ледниковый период», - пишет СтарХит.

Как следствие – Дане пришлось жить на деньги друзей и коллег по шоу-бизнесу, а потом – продать люксовый автомобиль. Майбах, который стоит восемь миллионов рублей, Милохин продал за пять миллионов.

Не нашедший себе места за рубежом 21-летний тиктокер задумался о возвращении на родину. Правда, сроки пока не определены.

«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — написал Даня в личном блоге