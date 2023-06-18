Лобода: «Ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом»

«Поняла, что ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом. Лет шесть я пыталась выйти из пространства своей страны, потому что была мечта быть известным человеком не только на Украине, но и за ее пределами. Так случилось, что именно в 2014 году пошел старт моей карьеры по всем бывшим странам СНГ, в том числе и России», — резюмировала Лобода.