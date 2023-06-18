Лобода: «Ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом»
Светлана Лобода, которая сейчас вместе с детьми живет в Латвии, не зарабатывает и малой части того, что ранее в России. Певица ранее называла себя звездой номер один в России, но, тем не менее, покинула страну после начала СВО. В эфире Radio Van исполнительница рассказала, что занимала первые строки хит-парадов.
«Песни „Твои глаза“, „К черту любовь“ были на первых позициях в течение двух лет. Я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом», — призналась Светлана.
Сейчас артистка по-прежнему выступает перед зрителями и пытается найти свою нишу на европейской эстраде, однако уровень доходов кардинально снизился, - пишет СтарХит.
«Поняла, что ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом. Лет шесть я пыталась выйти из пространства своей страны, потому что была мечта быть известным человеком не только на Украине, но и за ее пределами. Так случилось, что именно в 2014 году пошел старт моей карьеры по всем бывшим странам СНГ, в том числе и России», — резюмировала Лобода.
Мосгорсуд обязал компанию United Music Group удалить со своего YouTube-канала песню «К черту любовь» Светланы Лободы за нарушение авторских прав композитора Олега Влади. Об этом ТАСС сообщила его представитель Валерия Рытвина.