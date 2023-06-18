$83.65-0.3191.63+0.67

Блогер Даня Милохин выразил надежду, что его не уничтожат в России после переезда

Блогер Даня Милохин в своем Instagram признался, что в ближайшее время хочет вернуться в Россию. Блогер понадеялся, что в стране его "не уничтожат" из-за временного переезда из РФ.

Даня Милохин заявил о планах вернуться в Россию на фоне финансовых трудностей
© danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там", - написал Милохин.

Так блогер ответил на вопрос фаната о том, не планирует ли он вернуться в Россию. Сейчас 21-летний блогер находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах. В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием "Изи на", в котором перепел песню рэпера Noize MC "Из окна".

Незадолго до этого Милохин покинул шоу "Ледниковый период" в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. В начале апреля блогер пожаловался на финансовые трудности из-за отсутствия работы.

1
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители