Даня Милохин заявил о планах вернуться в Россию на фоне финансовых трудностей

Блогер Даня Милохин в своем Instagram признался, что в ближайшее время хочет вернуться в Россию . Блогер понадеялся, что в стране его "не уничтожат" из-за временного переезда из РФ.

Так блогер ответил на вопрос фаната о том, не планирует ли он вернуться в Россию. Сейчас 21-летний блогер находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах. В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием "Изи на", в котором перепел песню рэпера Noize MC "Из окна".