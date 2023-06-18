Даня Милохин заявил о планах вернуться в Россию на фоне финансовых трудностей

Блогер Даня Милохин в своем Instagram признался, что в ближайшее время хочет вернуться в Россию. Блогер понадеялся, что в стране его "не уничтожат" из-за временного переезда из РФ.
"Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там", - написал Милохин.
Так блогер ответил на вопрос фаната о том, не планирует ли он вернуться в Россию. Сейчас 21-летний блогер находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах. В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием "Изи на", в котором перепел песню рэпера Noize MC "Из окна".
Незадолго до этого Милохин покинул шоу "Ледниковый период" в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. В начале апреля блогер пожаловался на финансовые трудности из-за отсутствия работы.