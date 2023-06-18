Россиянку заподозрили в вербовке девушек для Rammstein

Кастинг-директор группы Rammstein Алена Макеева стала фигуранткой дела против Тилля Линдеманна о домогательствах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Welt am Sonntag.

Предположительно, именно Макеева отбирала девушек для вечеринок рокеров после концертов. По данным берлинской прокуратуры, против 60-летнего фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и его кастинг-директора возбуждены сразу два уголовных дела — о сексуальных преступлениях и сбыте наркотиков. Такую информацию озвучила пресс-секретарь прокуратуры Берлина.