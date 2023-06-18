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Россиянку заподозрили в вербовке девушек для Rammstein

Кастинг-директор группы Rammstein Алена Макеева стала фигуранткой дела против Тилля Линдеманна о домогательствах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Welt am Sonntag.

Россиянку заподозрили в вербовке девушек для Rammstein
© РИА Новости

Предположительно, именно Макеева отбирала девушек для вечеринок рокеров после концертов. По данным берлинской прокуратуры, против 60-летнего фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и его кастинг-директора возбуждены сразу два уголовных дела — о сексуальных преступлениях и сбыте наркотиков. Такую информацию озвучила пресс-секретарь прокуратуры Берлина.

Статья 117 Уголовного кодекса ФРГ, по которой солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну выдвинуты обвинения, предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от полутора до пяти лет.

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