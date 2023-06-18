$83.65-0.3191.63+0.67

Гурцкую увезли из России

Близкие и друзья овдовевшей Дианы Гурцкой опасаются за ее здоровье. По словам знакомых семьи, певица находится в тяжелом состоянии. Внезапная смерть мужа Петра Кучеренко лишила ее жизненных сил.

Гурцкую увезли из России
© РИА Новости

Родственники увезли Гурцкую в Абхазию. Рядом за певицей ухаживают ее сын Константин и брат Роберт. Об этом пишет издание Woman.ru.

«Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние», - рассказала Анна Калашникова.

Диана Гурцкая на похоронах своего мужа не проронила ни слова. Будто окаменела от горя. Говорят, что она смогла лишь прошептать у гроба: «Петя, ну как же так? Как же так?»

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители