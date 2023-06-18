Гурцкую увезли из России
Близкие и друзья овдовевшей Дианы Гурцкой опасаются за ее здоровье. По словам знакомых семьи, певица находится в тяжелом состоянии. Внезапная смерть мужа Петра Кучеренко лишила ее жизненных сил.
Родственники увезли Гурцкую в Абхазию. Рядом за певицей ухаживают ее сын Константин и брат Роберт. Об этом пишет издание Woman.ru.
«Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние», - рассказала Анна Калашникова.
Диана Гурцкая на похоронах своего мужа не проронила ни слова. Будто окаменела от горя. Говорят, что она смогла лишь прошептать у гроба: «Петя, ну как же так? Как же так?»
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