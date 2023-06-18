Гурцкую увезли из России

«Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние», - рассказала Анна Калашникова.