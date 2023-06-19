Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попала в больницу. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда рассказала, что исправляет последствия неудачной пластической операции.
«Я снова в больничке. Надо подлататься, исправить кое-что. Мне уже ввели наркоз, надела секси-белье», — рассказала Слава.
По словам исполнительницы, ей пришлось обратиться к медикам после реабилитации.
Сланевская отметила, что уже сдала анализы.
«Кстати, у меня шикарные анализы, несмотря на все мои веселые концерты. Очень переживаю, но думаю, что со мной всё будет очень-очень прекрасно, очень хорошо!» — поделилась она.
В августе 2022 года сообщалось, что Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова, к которому обращались за помощью многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Певица откровенно рассказала, что последние шесть лет находилась в сильном стрессе, который часто заедала и запивала алкоголем. После неудачных попыток похудения она решила обратиться за помощью к пластическому хирургу, он пообещал артистке вернуть форму, в которой она была в 2004 году.