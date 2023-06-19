«Кстати, у меня шикарные анализы, несмотря на все мои веселые концерты. Очень переживаю, но думаю, что со мной всё будет очень-очень прекрасно, очень хорошо!» — поделилась она.

В августе 2022 года сообщалось, что Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова, к которому обращались за помощью многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Певица откровенно рассказала, что последние шесть лет находилась в сильном стрессе, который часто заедала и запивала алкоголем. После неудачных попыток похудения она решила обратиться за помощью к пластическому хирургу, он пообещал артистке вернуть форму, в которой она была в 2004 году.