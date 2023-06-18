Родион Газманов назвал Галкина* «нерукопожатным» за высказывания о России

Родион Газманов поделился мнением о комике Максиме Галкине* (признан в РФ иноагентом). Певец считает артиста «нерукопожатным» и не согласен с проведением его концертов в стране, сообщает «Стар хит».

Среди людей, покидающих Россию, есть те, кто оправдывает свое решение и «начинает ругать страну». Еще хуже, когда они пытаются зарабатывать на этом. Вокалист высказал свое несогласие с Максимом Галкиным заявив, что человек, подобный ему, уже не заслуживает взаимного уважения и признания.