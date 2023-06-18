Родион Газманов назвал Галкина* «нерукопожатным» за высказывания о России

Родион Газманов назвал Галкина* «нерукопожатным» из-за высказываний о России
Родион Газманов поделился мнением о комике Максиме Галкине* (признан в РФ иноагентом). Певец считает артиста «нерукопожатным» и не согласен с проведением его концертов в стране, сообщает «Стар хит».
Среди людей, покидающих Россию, есть те, кто оправдывает свое решение и «начинает ругать страну». Еще хуже, когда они пытаются зарабатывать на этом. Вокалист высказал свое несогласие с Максимом Галкиным заявив, что человек, подобный ему, уже не заслуживает взаимного уважения и признания.
Газманов-младший, следуя стопам своего отца, настойчиво придерживается патриотической позиции. Недавно он даже представил музыкальную композицию под названием «Затишье», посвященную военным, участвующим в специальной военной операции.