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Айзе диагностировали клиническую депрессию

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей диагностировали клиническую депрессию. При этом девушка заявила, что не отчаивается и планирует проходить курс психотерапии.

Айзе диагностировали клиническую депрессию
© Из личного архива Айзы

«Походу придется завязать с новостями и поберечь себя. За эти полтора года уничтожила свое ментальное здоровье настолько, насколько могла. Так что вот. Будем лечиться», — сказала Айза.

14 июня блогерша также сообщила, что подаст в суд на бывшего мужа Гуфа. Она заявила, что положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам их сына Сэма. Подписчики Айзы предположили, что она намерена судиться с Гуфом, чтобы лишить его родительских прав. Однако блогерша не стала раскрывать детали предстоящего суда.

В мае Айза пожаловалась, что Гуф не оплачивает обучение сына. Сэм учится в дорогой школе на Бали. Аттестат этого учебного заведения котируется по всему миру.

Айза была замужем дважды. Первым ее супругом стал Гуф (Алексей Долматов). Они поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.

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