Борисова рассказала о праздновании дня рождения
Дана Борисова отметила свой 47-й день рождения. Телеведущая устроила вечеринку в одном из караоке-клубов Москвы.
Телеведущая пригласила на праздник не только своих близких. Было немало звездных гостей. Поздравить Дану также приехали люди, которые оказывали ей поддержку во время лечения от наркотической зависимости в Самуи в 2017 году, - рассказывает портал vokrug.tv.
Борисова написала в микроблоге:
«Бесценно для меня наконец-то встретиться в полном составе с людьми, которые помогали мне встать на трезвый путь».
Гостей развлекали Елена Терлеева и Dino MC 47.
После торжества у Даны оказалось столько подарков и букетов, что пришлось просить помощи для доставки их домой.
Дочь именинницы Полина в своем блоге разместила фотографии, где несколько мужчин несут букеты по улице.
«Тащим домой подарки со вчерашнего др)», — написала Полина.
Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что решилась на пластическую операцию. Она сообщила, что сделала подтяжку подбородка. Борисова отметила, что после процедуры на ее лице остались синяки. Она подчеркнула, что после операции ее ждала грандиозная вечеринка по случаю дня рождения.