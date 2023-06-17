Борисова рассказала о праздновании дня рождения

Дана Борисова отметила свой 47-й день рождения. Телеведущая устроила вечеринку в одном из караоке-клубов Москвы.

Телеведущая пригласила на праздник не только своих близких. Было немало звездных гостей. Поздравить Дану также приехали люди, которые оказывали ей поддержку во время лечения от наркотической зависимости в Самуи в 2017 году, - рассказывает портал vokrug.tv.

Борисова написала в микроблоге:

«Бесценно для меня наконец-то встретиться в полном составе с людьми, которые помогали мне встать на трезвый путь».

Гостей развлекали Елена Терлеева и Dino MC 47.

После торжества у Даны оказалось столько подарков и букетов, что пришлось просить помощи для доставки их домой.

Дочь именинницы Полина в своем блоге разместила фотографии, где несколько мужчин несут букеты по улице.

«Тащим домой подарки со вчерашнего др)», — написала Полина.