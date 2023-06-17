Зверев: «У меня вообще нет возраста!»
В июле у Сергея Зверева юбилей. Моложавая звезда никак не выглядит на 60 лет. В эксклюзивном интервью «Дни.ру» за кулисами премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold Зверев рассказал о своем отношении к предстоящему событию.
«Вы мне про юбилей даже не говорите! Еще скажите: "Бенефис!" Я и юбилей – как это вяжется вообще?! Вы посмотрите на меня! У меня вообще нет возраста!» - возмутился звездный стилист.
Сергей убежден, что в свои годы выглядит гораздо лучше, чем многие из молодых мужчин и женщин, - пишут dni.ru.
«Я иногда смотрю на очень молодых ребят и девочек, даже своих бывших супермоделей, и хочется спросить: "Что ты делал все это время, как надо было бухать и как надо было себя уничтожать, раз ты так выглядишь?!» - отметил стилист.
Непосредственно в свой день рождения, по словам Зверева, он никакого особого торжества не планирует. Возможно, он поедет к родственникам в Иркутскую область, или же они прилетят в Москву.
Певица Алла Пугачева продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на эмиграцию в Израиль. Свое восхищение Примадонной в беседе с «МК» высказал известный стилист Сергей Зверев. По его мнению, уникальное творчество Пугачевой сделало ее той, кем она есть. Зверев считает, что песни Примадонны на века останутся в памяти слушателей.