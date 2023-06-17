Разин рассказал о выходе нового альбома «Ласкового мая»

Андрей Разин , создатель группы «Ласковый май», на своем YouTube-канале анонсировал "перезапуск" группы уже довольно давно, всего через четыре месяца после смерти Юрия Шатунова .

И вот сегодня продюсер, который теперь живет в США, рассказал в микроблоге, что этот альбом готов к выпуску. Разин уточнил, что он написал 12 песен, премьера первой из них состоится в день смерти Юрия Шатунова – 23 июня. Продюсер посвятил ее безвременно ушедшему из жизни певцу. Об этом пишет «Российская газета».