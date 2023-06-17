Певица Слава вновь обратилась к пластическим хирургам

Анастасия Сланевская, известная публике как Слава, не так давно сделала сразу целый комплекс пластических операций. Как сообщает портал vokrug.tv, она сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног и подбородка. После реабилитации звезда активно выкладывала в социальные сети фотографии, где демонстрировала стройную фигуру.

Однако накануне певица призналась подписчикам микроблога, что ей приходится вновь ложиться в клинику, чтобы исправить осложнения, который возникли после ранее сделанных операций.

«Я снова в больничке. Надо подлататься, исправить кое-что. Мне уже ввели наркоз, надела секси-белье. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Всех люблю!» - написала она.