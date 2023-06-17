Кучера об американском паспорте сына: «Это просто бумажка»
Оскар Кучера выступает с активной критикой тех своих коллег по шоу-бизнесу, кто покинул Россию. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» всегда подчеркивает свою позицию, порой не стесняясь в выражениях. Однако младший сын актера родился в Майами и имеет американское гражданство. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
На днях Кучера был гостем программы Бориса Корчевникова. Телеведущий в эфире шоу «Жизнь и судьба» предложил актеру разорвать и выкинуть паспорт США, но Кучера отказался это сделать.
«Мой ребенок родился в Америке в другом мире. Я дал ребенку возможность передвигаться по миру без виз. Живи своей жизнью, делай добро, будь хорошим человеком, и тогда не будет никакой разницы, какой у тебя паспорт. Это просто бумажка. Я вообще против паспортов», - заявил Кучера.
Ранее журналист Отар Кушанашвили осадил ведущего Оскара Кучеру за критику в адрес певицы Аллы Пугачевой. Он предложил артисту не сравнивать свой медийный вес со значимостью исполнительницы.