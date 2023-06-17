Кучера об американском паспорте сына: «Это просто бумажка»

«Мой ребенок родился в Америке в другом мире. Я дал ребенку возможность передвигаться по миру без виз. Живи своей жизнью, делай добро, будь хорошим человеком, и тогда не будет никакой разницы, какой у тебя паспорт. Это просто бумажка. Я вообще против паспортов», - заявил Кучера.