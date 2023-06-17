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Киркоров поделился планами благоустройства новой квартиры

Филипп Киркоров ранее купил двухэтажную квартиру в Филипповском переулке площадью в 537 кв.м. Она находится на одном этаже с квартирой Аллы Пугачевой. Как информирует СтарХит, она обошлась ему в миллиард рублей.

Киркоров поделился планами благоустройства новой квартиры
© РИА Новости

Сейчас в апартаментах идут ремонтные работы. Певец сообщил, что жилье хочет оформить в стиле классического минимализма.

«Сейчас идет большой ремонт в моей квартире в Филипповском переулке. Там есть терраса. Хочу построить на ней зимний сад и сочинять там музыку», — рассказал артист.

Ранее Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с mk.ru, что является щедрым человеком.

Киркоров заявил, что никогда не считал и не будет считать деньги. По его мнению, так делать неправильно в наше время. Артист отметил, что всегда дает чаевые обслуживающему персоналу - официантам, гардеробщицам и тем, кто помогает с багажом.

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