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Стало известно о состоянии прооперированной невестки Валерии

Лиана Шульгина неделю назад жаловалась на плохое самочувствие. Тогда дело кончилось госпитализацией. Девушка даже предположить не могла, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Стало известно о состоянии прооперированной невестки Валерии
© ВКонтакте

Невестке Валерии сделали срочную операцию. Как пишет СтарХит, ей удалили кисту большого размера, которая представляла большую опасность.

Сначала Лиана пыталась отказаться от хирургического вмешательства.

«Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком большом размере. Я в этот момент, после того как меня стошнило: «Может, я дома полежу, таблетки попью или капельницы сделаем»», — рассказала она в микроблоге.

Но врачи объяснили девушке, что альтернативы нет. В итоге она согласилась, и операция прошла успешно.

Пока Лиана еще в больнице, а с ее маленькой дочкой нянчится бабушка Валерия.

Несколько дней до госпитализации девушке было нехорошо, но она не обращалась к медикам до последнего: дело в том, что у Лианы, по ее словам, высокий болевой порог и терпела она недомогание долго.

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