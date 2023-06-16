Родственники Александра Градского продолжат борьбу за наследство в суде

Спустя почти год после смерти Александра Градского между родственниками всё никак не может утихнуть скандал, связанный с миллиардным состоянием маэстро. В какой-то момент родным артиста даже удалось договориться. Но перемирие было недолгим. Теперь разбираться во взаимных претензиях друг к другу им придется в суде.

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За миллиарды Александра Градского ведут борьбу вдова и мать младших детей Марина Коташенко, двое взрослых детей от первого брака, а также бывшая супруга Ольга Фартышева. Женщина пытается доказать, что 20 лет назад при разводе не получила причитающегося ей имущества.

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По сообщениям СМИ, Ольга Фартышева судится не только со второй женой Александра Градского, но и со своими родными детьми. Женщина надеется получить хотя бы какую-то часть наследства.

«Комсомольская правда» сообщает, что заседание по наследству Александра Градского пройдёт 7 августа 2023 года. Накануне вступления наследников в права в суд пришёл иск от бывшей жены композитора, Ольги. Как пишут СМИ, Градский обеспечил старших детей жильём, они ни в чём не нуждались. Их мать заявляет, что после развода с Градским не делила с ним имущество, поэтому хочет свою часть сейчас. Дети – Даниил и Мария – поддерживают её.

Теперь экс-жена Градского подала иск к вдове композитора и своим детям.

Известно, что имущество Александра Градского тянет на 400 млн рублей.

В Сети же людей интересуют не жаркие споры родственников. Комментаторов удивляет юридическая безответственность состоятельных людей.

Интересно, а богатые люди все считают себя вечными? Почему, зная, что ты серьёзно болен, нельзя написать завещание? Зачем превращать родных людей в злейших врагов, - поинтересовались читатели новостных каналов.

Пользователи соцсетей припомнили второй жене Александра Градского Марине Коташенко похищенные 100 миллионов рублей. Скандал разгорелся сразу после смерти артиста.

Тогда портал 2x2.su рассказал, что на вдову Александра Градского напали злоумышленники, подстроив ДТП. Они выманили женщину из машины, а затем заставили её вернуться домой, где и похитили деньги. Многие обвинили женщину в инсценировке.