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Певец Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле о совместном снимке

Певец Филипп Киркоров проигнорировал просьбу поклонника с ограниченными возможностями о совместном снимке. Видеоролик с ПМЭФ опубликовали в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Филипп Киркоров не стал фотографироваться с поклонником на инвалидном кресле
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На кадрах видно, как фанат на инвалидном кресле пытается пробиться через толпу других поклонников, чтобы приблизиться к поп-звезде.

В определенный момент мужчина оказывается в метре от Киркорова и просит того о совместном снимке, однако певец, по всей видимости, не заметил мужчину и проигнорировал его.

Недавно бывшая невеста Киркорова, диджей Катя Гусева заявила, что певец пригрозил ей увольнением после свадьбы. Вместе с этим девушка согласилась с мнением журналистов, что Киркоров "кинул обидку". Гусева предположила, что все равно будет играть на предстоящих больших концертах и гастролях Киркорова, так как делает свою работу "идеально". Диджей рассказала, что Киркоров ревниво относится к девушкам, которые с ним работают.

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