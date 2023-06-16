Филипп Киркоров не стал фотографироваться с поклонником на инвалидном кресле

Певец Филипп Киркоров проигнорировал просьбу поклонника с ограниченными возможностями о совместном снимке. Видеоролик с ПМЭФ опубликовали в Telegram-канале "Mash на Мойке".

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На кадрах видно, как фанат на инвалидном кресле пытается пробиться через толпу других поклонников, чтобы приблизиться к поп-звезде.

В определенный момент мужчина оказывается в метре от Киркорова и просит того о совместном снимке, однако певец, по всей видимости, не заметил мужчину и проигнорировал его.