Барабанщик Rammstein прокомментировал секс-скандал с Линдеманном

«Обвинения последних нескольких недель глубоко потрясли нас как группу и меня как личность. Я чувствую шок от того, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе,» — написал музыкант в соцсетях, предположив, что не происходило ничего криминального — к примеру, использования снотворного.