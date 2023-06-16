$83.65-0.3191.63+0.67

Барабанщик Rammstein прокомментировал секс-скандал с Линдеманном

Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер прокомментировал секс-скандал вокруг лидера коллектива Тилля Линдеманна. Его цитирует ТАСС.

Барабанщик Rammstein прокомментировал секс-скандал с Линдеманном
© globallookpress.com

«Обвинения последних нескольких недель глубоко потрясли нас как группу и меня как личность. Я чувствую шок от того, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе,» — написал музыкант в соцсетях, предположив, что не происходило ничего криминального — к примеру, использования снотворного.

Шнайдер выразил уверенность, что не происходило ничего незаконного. По словам артиста, никто из команды группы не говорил о чем-то из ряда вон выходящем.

«Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались. И тем не менее, похоже, что произошли вещи, хоть и приемлемые с юридической точки зрения, но ненормальные с моей точки зрения», — уточнил он.

Он также отметил, что группа остается в прежнем составе, хотя Линдеманн в последнее время отдалился от остальных артистов.

Rammstein могут распасться из-за скандала вокруг Линдеманна

Ранее прокуратура Берлина начала расследование в отношении Линдеманна в связи с заявлениями о преступлениях сексуального характера. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители