Спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной отменили в театре

Театр Ермоловой отменил сегодняшний спектакль с участием актрисы Кристины Бабушкиной, после известий о ее задержании. Об этом говорится на сайте театра.

Спектакль «(Не)идеальный Че» должен был состояться сегодня вечером, однако руководство театра приняло решение отменить показ. Причина не называется.

«Спектакль, назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты» - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева задержали сотрудники ГИБДД. Супруги ехали по Коровьему валу, когда их автомобиль остановил патруль. При проверке документов в машине был найден пакет, предположительно, с наркотическими веществами.