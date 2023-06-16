Киркоров отреагировал на слухи о секс-вечеринках в новой квартире

«Порой становится страшно, когда читаю бред о себе. Люди верят, а у меня возникают проблемы в жизни. Иногда в своем глазу бревна не видят, а в моем соринку рассмотрят. Естественно, ко мне будут приходить гости, но ни о каких вечеринках на террасе не может быть и речи», — сказал артист.