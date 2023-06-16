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Киркоров отреагировал на слухи о секс-вечеринках в новой квартире

Певец Филипп Киркоров отреагировал на слухи о том, что будет проводить секс-вечеринки в своей новой квартире в Москве. Слова артиста приводит Starhit.

Киркоров отреагировал на слухи о секс-вечеринках в новой квартире
© globallookpress.com

Артист возмутился и назвал бредом распространяемую о нем информацию. Киркоров рассказал, что продолжает делать ремонт в своей двухуровневой квартире в Филипповском переулке. Певец добавил, что собирается построить зимний сад на террасе, где планирует сочинять музыку.

«Не до вечеринок, занимаюсь семьей, детьми. Для вечеринок есть прекрасные клубы в Москве. А дом есть дом, это — уют, крепость!», — заявил Киркоров.

Исполнитель также призвал не верить слухам о его жизни.

«Порой становится страшно, когда читаю бред о себе. Люди верят, а у меня возникают проблемы в жизни. Иногда в своем глазу бревна не видят, а в моем соринку рассмотрят. Естественно, ко мне будут приходить гости, но ни о каких вечеринках на террасе не может быть и речи», — сказал артист.

О строительстве новой квартиры Киркорова в Москве стало известно в апреле. По словам Киркорова, интерьер столичного жилья будет выполнен в минималистичном стиле. Певец добавил, что с недавних пор предпочитает обходиться дома без предметов из хрусталя, бриллиантов и страз. На вкусы артиста повлияла смена семейного статуса. Он подчеркнул, что теперь живет без излишеств.

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