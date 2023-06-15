Григорьев-Апполонов: «Достиг даже то, о чем и не мечтал»
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что смог добиться в творческом и личном плане «даже того, о чем и не мечтал». При этом, по словам певца, он не является мечтателем.
Григорьев-Апполонов отметил, что всего в своей жизни добивался своими «усилием, талантом и везением» и «никогда не мечтал о выдающихся благах».
«В творческом плане, конечно же, все удалось – даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже – двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах. Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется», — сказал Григорьев-Апполонов.
При этом певец признался, что бывают дни, когда он чувствует себя «глубоко несчастным» человеком.