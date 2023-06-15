Григорьев-Апполонов: «Достиг даже то, о чем и не мечтал»

«В творческом плане, конечно же, все удалось – даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже – двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах. Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется», — сказал Григорьев-Апполонов.