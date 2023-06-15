Малиновская раскритиковала лицо певицы Бузовой

42-летняя телеведущая заподозрила артистку в том, что она злоупотребляет косметологическими процедурами. Кроме того, по ее мнению, Ольга Бузова вводила слишком много филлеров. Малиновская отметила, что у артистки отекшее лицо и заявила, что она больше похожа на пчеловода.

При этом телезвезда также заявила, что критически относится и к своей собственной внешности. По ее словам, когда она видит себя в маске, то считает себя красивой. Однако, когда смотрит на свое реальное изображение, то думает, что уже старая. По ее словам, иногда ей кажется, что она похожа на 80-летнюю бабку.