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Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала лицо певицы Ольги Бузовой

Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала внешность певицы Ольги Бузовой. Своим мнением она поделилась в эфире канала «Муз-ТВ».

Малиновская раскритиковала лицо певицы Бузовой
© runews24.ru

42-летняя телеведущая заподозрила артистку в том, что она злоупотребляет косметологическими процедурами. Кроме того, по ее мнению, Ольга Бузова вводила слишком много филлеров. Малиновская отметила, что у артистки отекшее лицо и заявила, что она больше похожа на пчеловода.

Ольга Бузова на данное заявление никак не отреагировала.

При этом телезвезда также заявила, что критически относится и к своей собственной внешности. По ее словам, когда она видит себя в маске, то считает себя красивой. Однако, когда смотрит на свое реальное изображение, то думает, что уже старая. По ее словам, иногда ей кажется, что она похожа на 80-летнюю бабку.

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