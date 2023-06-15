83-летний Аль Пачино стал отцом

83-летний американский актер Аль Пачино вновь стал отцом. Мать младенца - 29-летняя кинопродюсер Нур Альфаллах, роман с которой завязался у артиста в пандемию.

Напомним, что беременность Альфаллах сопроводили неприятные детали: узнав, что его молодая спутница на восьмом месяце, Пачино усомнился, что в том есть его участие. Но ДНК-тест, к шоку пожилого актера, доказал обратное.

Как только что сообщил портал TMZ, со ссылкой на инсайдеров, оба родителя "в восторге" от произошедшего, и уже отметили ситуацию ужином - в среду их засекли в дорогом ресторане в Лос-Анджелесе. Пол ребенка пока неизвестен. Ресурс обратился за комментариями к представителю Пачино, но его не последовало.