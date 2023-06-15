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83-летний Аль Пачино стал отцом, мать - 29-летняя подруга актера

83-летний американский актер Аль Пачино вновь стал отцом. Мать младенца - 29-летняя кинопродюсер Нур Альфаллах, роман с которой завязался у артиста в пандемию.

83-летний Аль Пачино стал отцом
© globallookpress.com

Напомним, что беременность Альфаллах сопроводили неприятные детали: узнав, что его молодая спутница на восьмом месяце, Пачино усомнился, что в том есть его участие. Но ДНК-тест, к шоку пожилого актера, доказал обратное.

Как только что сообщил портал TMZ, со ссылкой на инсайдеров, оба родителя "в восторге" от произошедшего, и уже отметили ситуацию ужином - в среду их засекли в дорогом ресторане в Лос-Анджелесе. Пол ребенка пока неизвестен. Ресурс обратился за комментариями к представителю Пачино, но его не последовало.

Папарацци тем временем публикуют фото автомобиля пары, где сзади можно заметить, по всей видимости, детское кресло.

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