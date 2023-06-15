Подписчики раскритиковали оскорбившую хейтеров Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова у себя в социальных сетях назвала своих хейтеров «жирными бабами» и посоветовала им посоревноваться в балетном зале. Данный пост подвергся критике со стороны подписчиков звезды.

«Вам не заходят творческие посты. Понятное дело. Потому что жирные бабы, берущие на себя смелость указывать, как мне жить не пошли бы на… Наденьте пуанты, пойдите в балетный зал, кошелки, и померяемся славой и успехом. Недолюбленые тетки. Вас вообще кто-нибудь знает?» — написала Волочкова.

«Какой диссонанс между образом в одежде и образом мыслей…», «Пуанты, пуанты… А вы возьмите и попробуйте сшить платье, в котором вы стоите! Одним балетом сыт не будешь!», «Ты сначала пойди спаси жизнь ребенка в операционной, как делают "жирные бабы" в белых халатах. Для этого шпагата мало», «Долюбленная орет как базарная баба. Стыдоба», «Чем человек наполнен, то и пишет», написали они в комментариях.