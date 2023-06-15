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Подписчики раскритиковали оскорбившую хейтеров Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова у себя в социальных сетях назвала своих хейтеров «жирными бабами» и посоветовала им посоревноваться в балетном зале. Данный пост подвергся критике со стороны подписчиков звезды.

Подписчики раскритиковали оскорбившую хейтеров Волочкову
© РИА Новости

«Вам не заходят творческие посты. Понятное дело. Потому что жирные бабы, берущие на себя смелость указывать, как мне жить не пошли бы на… Наденьте пуанты, пойдите в балетный зал, кошелки, и померяемся славой и успехом. Недолюбленые тетки. Вас вообще кто-нибудь знает?» — написала Волочкова.

Данные слова разозлили ее подписчиков.

«Какой диссонанс между образом в одежде и образом мыслей…», «Пуанты, пуанты… А вы возьмите и попробуйте сшить платье, в котором вы стоите! Одним балетом сыт не будешь!», «Ты сначала пойди спаси жизнь ребенка в операционной, как делают "жирные бабы" в белых халатах. Для этого шпагата мало», «Долюбленная орет как базарная баба. Стыдоба», «Чем человек наполнен, то и пишет», написали они в комментариях.

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