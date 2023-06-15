Жена Тарасова раскрыла потраченную на увеличение груди сумму

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29-летняя манекенщица заявила, что установка имплантатов обошлась ей в два миллиона рублей. Женщина отметила, что после рождения троих детей ее бюст уменьшился со второго с половиной до первого размера. По этой причине она обратилась к известному хирургу Дмитрию Мельникову.

«Все его называют сисечным богом. Я ознакомилась с его работами. Он занимается сложными проблемами», — описала медика Костенко.

При этом, по словам модели, на момент знакомства ее супруг обратил внимание на естественную красоту избранницы и был против коррекции внешности посредством пластики. Однако спортсмен согласился оплатить указанную операцию, добавила Костенко.