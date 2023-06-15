Концерт «Би-2» в Киргизии отменили «по непонятным причинам»
Концерт группы «Би-2», который должен был пройти в Бишкеке 18 июня, отменили по непонятным причинам. Об этом у себя на странице в социальной сети сообщили организаторы выступления Vi project kg.
«Компания Vi project kg приносит свои извинения и сообщает об отмене концерта "Би-2". Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили», — говорится в сообщении.
Организаторы пообещали вернуть фанатам деньги за билеты.
Напомним, что группа выступала против СВО на Украине. В конце мая солиста «Би-2» Игоря Бортника* (Лева) Минюст признал иноагентом.
*физлицо, выполняющие функции иностранного агента
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