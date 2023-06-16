$83.96-0.3690.97-0.10

Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова выпустила книгу в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова выпустила свою пьесу «Кактус» в Москве. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова выпустила книгу в Москве
© газета.ру

«Пьеса «Кактус» появилась на Тверской в одном из любимых книжных «Москва» — могла пробегать мимо и зависнуть в нем на день», — написала звезда в личном блоге.

После начала спецоперации на Украине Литвинова переехала в Париж. Она начала работать как модель. В ноябре 2022 года артистка представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом. Также она поставила моноспектакль «Кактус» по своей пьесе. С постановкой актриса выступала не только во Франции, но и других зарубежных странах.

В январе Литвинова выпустила видеоролик под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «Кактус», который используется в одноименном моноспектакле артистки. В клипе она выступила не только как актриса, но и как режиссер. В кадре использованы фрагменты из выступления Литвиновой в постановке.

По словам режиссера, она написала пьесу, будучи в состоянии полного отчаяния. По ее словам, счастливые люди редко занимаются творчеством.

7
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители