В Киргизии отменили концерт группы «Би-2»

В Бишкеке организаторы отменили концерт российской рок-группы «Би-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети организаторов.

Промоутерская компания Vi project kg отметила, что выступление коллектива в столице Киргизии, запланированное на 18 июня, проводится не будет. Денежные средства за билеты вернут через площадки их приобретения, говорится в заявлении. Организаторы также подчеркнули, что причины отмены мероприятия им неизвестны.