Киркоров высказался о статусе иноагента Галкина

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой иностранного агента Максима Галкина.

Киркоров на ПМЭФ заявил, что ему не интересно, как дела у Галкина, и каков его статус, он пояснил, что ему интересно, как дела у него самого, передает StarHit.

То, что делает Галкин, его «меньше всего в этой жизни» интересует, подчеркнул певец.

Исполнитель подчеркнул, что не знает, собираются ли Пугачева и Галкин вернуться в Россию, но отметил, что Пугачева – «замечательная певица» и «легенда» страны. Киркоров добавил, что не общается с ней больше пяти лет.