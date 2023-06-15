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Киркоров высказался о статусе иноагента Галкина

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой иностранного агента Максима Галкина.

Киркоров высказался о статусе иноагента Галкина
© РИА Новости

Киркоров на ПМЭФ заявил, что ему не интересно, как дела у Галкина, и каков его статус, он пояснил, что ему интересно, как дела у него самого, передает StarHit.

То, что делает Галкин, его «меньше всего в этой жизни» интересует, подчеркнул певец.

Исполнитель подчеркнул, что не знает, собираются ли Пугачева и Галкин вернуться в Россию, но отметил, что Пугачева – «замечательная певица» и «легенда» страны. Киркоров добавил, что не общается с ней больше пяти лет.

Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

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