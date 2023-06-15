Эрнст анонсировал запуск новой программы "Наше все"

"В прошлом году, когда мир стал другим, возникла замечательная возможность обратить взоры сограждан на Родину. Мы долго сидели за железным занавесом, люди, которые на протяжении 30 лет наслаждались открытым миром и про страну забыли. Поэтому мы довольно быстро запустили сразу несколько программ - "Поехали", "Повара на колесах", к уже имеющейся программе про западные страны "Жизнь других" мы сделали "Жизнь своих". Сегодня на подходе еще несколько программ, которые обращены "внутрь себя", - добавил он.