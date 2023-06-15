Стало известно, когда «Давай поженимся» вернется в телеэфир

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что свадебная программа «Давай поженимся» вернётся в эфир уже в конце июня. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Эрнст сделал во время Петербургского международного экономического форума.

«Съемки программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», – заявил он.