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Стало известно, когда «Давай поженимся» вернется в телеэфир

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что свадебная программа «Давай поженимся» вернётся в эфир уже в конце июня. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, когда «Давай поженимся» вернется в телеэфир
© РИА Новости

Такое заявление Эрнст сделал во время Петербургского международного экономического форума.

«Съемки программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», – заявил он.

При этом телеведущая шоу Лариса Гузеева не стала подтверждать или опровергать эту информацию, а переадресовала вопрос «Первому каналу». «Звоните на канал», – ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Константин Эрнст, а также Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали лауреатами государственной премии.

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