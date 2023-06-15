Филипп Киркоров заявил, что его не интересует судьба Галкина

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос, следит ли он за судьбой уехавшей из России звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина (физлицо, признанное иноагентом в РФ). Он заверил, что его меньше всего интересует судьба юмориста.

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В беседе с журналистами Киркоров подчеркнул, что в первую очередь озабочен собственным статусом, именем и тем, чем он занимается в России. По словам поп-короля, он не следит за жизнью гастролирующего Галкина, да и со своей экс-супругой Пугачевой не общается около 5 лет.

«А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует», — подчеркнул исполнитель.