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Филипп Киркоров заявил, что его не интересует судьба Галкина

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос, следит ли он за судьбой уехавшей из России звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина (физлицо, признанное иноагентом в РФ). Он заверил, что его меньше всего интересует судьба юмориста.

Филипп Киркоров заявил, что его не интересует судьба Галкина
© Агентство «Москва» | Денис Гришкин

В беседе с журналистами Киркоров подчеркнул, что в первую очередь озабочен собственным статусом, именем и тем, чем он занимается в России. По словам поп-короля, он не следит за жизнью гастролирующего Галкина, да и со своей экс-супругой Пугачевой не общается около 5 лет.

«А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует», — подчеркнул исполнитель.

Отметим, что Киркоров появился на ПМЭФ-2023 с конкретной целью. Он планирует инвестировать в строительство торгового центра в Петербурге. На торговых площадках будут представлены отечественные бренды и продукция российских производителей.

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