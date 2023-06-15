Певец Филипп Киркоров намерен инвестировать в строительство торгового центра в Ленобласти. Там будут представлены российские бренды от отечественных производителей, заявил он на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), передает «Федеральное агентство новостей».

Торговый комплекс будет называться «Звезда». Его появление ожидается уже в ближайшее время. Сейчас авторы проекта ждут решения правительства Ленинградской области, чтобы приступить к стройке, отметил артист.

Он также подчеркнул, что для завершения строительства «все готово».