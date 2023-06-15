На полях ПМЭФ выяснилось, куда Киркоров инвестирует деньги
Певец Филипп Киркоров намерен инвестировать в строительство торгового центра в Ленобласти. Там будут представлены российские бренды от отечественных производителей, заявил он на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), передает «Федеральное агентство новостей».
Торговый комплекс будет называться «Звезда». Его появление ожидается уже в ближайшее время. Сейчас авторы проекта ждут решения правительства Ленинградской области, чтобы приступить к стройке, отметил артист.
Он также подчеркнул, что для завершения строительства «все готово».
Ранее Киркоров зарегистрировал новый Telegram-аккаунт. 15 июня певец выложил первый пост в новом блоге. Страницу артист назвал «Примадонн».
Песков прокомментировал слова Подоляка об уничтожении мобилизованныхПолитика20 минут назад27