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На полях ПМЭФ выяснилось, куда Киркоров инвестирует деньги

Певец Филипп Киркоров намерен инвестировать в строительство торгового центра в Ленобласти. Там будут представлены российские бренды от отечественных производителей, заявил он на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), передает «Федеральное агентство новостей».

Торговый комплекс будет называться «Звезда». Его появление ожидается уже в ближайшее время. Сейчас авторы проекта ждут решения правительства Ленинградской области, чтобы приступить к стройке, отметил артист.

Он также подчеркнул, что для завершения строительства «все готово».

Ранее Киркоров зарегистрировал новый Telegram-аккаунт. 15 июня певец выложил первый пост в новом блоге. Страницу артист назвал «Примадонн».

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