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Барецкий заявил о готовности оплатить все долги Галкина

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов оплатить все долги Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чтобы побыстрее закрыть сделку о покупке замка юмориста и его супруги Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. По его словам, в ходе телефонного разговора Галкин признался, что обеспокоен новостями об аресте объекта. Барецкий подтвердил, что на месте замка будет крематорий и морг.

Барецкий заявил о готовности оплатить все долги Галкина
© РИА Новости

Он сказал: все решим, но там плохие новости про арест замка. Я сказал ему, что готов оплатить его долги. Единственное, мне нужно, чтобы они окончательно вывезли вещи, чтобы я уже мог завозить оборудование для морга и крематория. Это оборудование стоит дороже, чем замок, — заявил Барецкий.

Также шоумен рассказал, что у него на руках есть все договоры, а для совершения сделки остались формальности. Барецкий сказал, что готов встретиться с Галкиным на его заграничных гастролях, но пока не знает, когда сделка будет оформлена окончательно.

Пока я не знаю, когда закроем сделку. Сейчас я места себе не нахожу. Что я могу сделать? Такая ситуация, — сказал Барецкий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом. Причиной стала неуплата налогов. Из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.

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