Яркая жизнь и долгая борьба со смертью: какой была Жанна Фриске

Российская эстрадная певица Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве. С детства будущая звезда вела активный образ жизни. Жанна занималась школьной самодеятельностью, художественной гимнастикой и акробатикой, посещала балетную студию и школу бальных танцев.

После выпуска в 1991 году Фриске некоторое время училась в Московском институте культуры на отделение хореографии и на заочном отделение юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Затем некоторое время работала преподавателем хореографии во Дворце спорта, занималась продажей офисной мебели.

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Ключевым в жизни будущей певицы стал 1996 год, когда она начала творческую карьеру солисткой в музыкальной группе «Блестящие». Коллектив быстро обрел популярность и стал настоящим символом поп-сцены конца 90-х и начала 00-х.

В 2003 году Фриске ушла из коллектива и начала сольную карьеру. А еще через год снялась в первом художественном фильме. Она сыграла роль ведьмы Алисы Донниковой в экранизации фантастического романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор».

Помимо музыкальной и актерской карьеры Жанна активно снималась в таких телепроектах, как реалити-шоу «Последний герой», «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звёздами», «Цирк» и «Ледниковый период 2».

В начале июня 2013 года певица начала жаловаться на сильные головные боли. Осенью того же года Фриске перестала появляться на публике и размещать актуальные фотографии в социальных сетях. Вскоре в СМИ появились первые сообщения о тяжелой болезни артистки. По разъяснению отца Фриске, у неё была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

Больше года Жанна Фриске боролась со страшной болезнью. Несмотря на лечение в разных клиниках по всему миру состояние певицы быстро ухудшалось. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в 22:07 дома в подмосковной Балашихе в возрасте 40 лет.

Несмотря на то, что со дня смерти артистки прошло уже почти 10 лет, поклонники ее творчества помнят и любят певицу.