Роза Сябитова дала совет, как привлечь в дом богатство
Сваха и телеведущая Роза Сябитова не надеется на обереги для привлечения денежных средств. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам звезды, она уже "не в том возрасте", чтобы проводить ритуалы для богатства.
"Я использую их только в том случае, если мне нужно снять смешной видеоролик. Это вот, пожалуйста, что называется "Трусы на люстру – деньги в дом". У меня даже есть ролик с таким названием", - отметила она.
Сябитова заявила, что ради материального благополучия она много работает. Она призвала поклонников последовать ее примеру.
"Я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются только на обереги. Это чисто психосоматика, назовем это так. Много трудитесь, не тратьте время на всякую ерунду. И будет вам денежное счастье!" - поделилась сваха.
Телеведущая призналась, что у нее есть "денежные" сувениры, которые она получила в подарок. У Сябитовой в кабинете висят монетки, также у нее есть денежный китайчонок, японская кошечка и индийский слон с поднятым хоботом.