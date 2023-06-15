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Роза Сябитова дала совет, как привлечь в дом богатство

Сваха и телеведущая Роза Сябитова не надеется на обереги для привлечения денежных средств. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

Роза Сябитова дала совет, как привлечь в дом богатство
© РИА Новости

По словам звезды, она уже "не в том возрасте", чтобы проводить ритуалы для богатства.

"Я использую их только в том случае, если мне нужно снять смешной видеоролик. Это вот, пожалуйста, что называется "Трусы на люстру – деньги в дом". У меня даже есть ролик с таким названием", - отметила она.

Сябитова заявила, что ради материального благополучия она много работает. Она призвала поклонников последовать ее примеру.

"Я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются только на обереги. Это чисто психосоматика, назовем это так. Много трудитесь, не тратьте время на всякую ерунду. И будет вам денежное счастье!" - поделилась сваха.

Телеведущая призналась, что у нее есть "денежные" сувениры, которые она получила в подарок. У Сябитовой в кабинете висят монетки, также у нее есть денежный китайчонок, японская кошечка и индийский слон с поднятым хоботом.

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