Олешко рассказал о ссоре с Кудрявцевой из-за «похабного» шоу

Популярный российский актер и телеведущий Александр Олешко вспомнил, как ведущая Лера Кудрявцева поучаствовала в популярном интернет-шоу Comment Out и оставила грубый комментарий на его странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), после чего они поссорились. В интервью журналисту Давиду Виннеру на YouTube он раскритиковал шоу и назвал его ведущего Владимира Маркони «странным деятелем».

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Олешко напомнил, что Кудрявцева оставила комментарий под публикацией, в которой он рассказал, что получил благодарность от президента России Владимира Путина. «Они под смех берут это и делают. И оскорбляют таким образом не только меня, они оскорбляют страну, они оскорбляют президента, они оскорбляют мой труд. (...) И для них это в порядке вещей», — высказался актер. Он добавил, что ранее состоял в хороших отношениях с Кудрявцевой, и признался, что произошедшее шокировало его.

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Помимо того, Олешко счел Comment Out похабным шоу и описал его ведущего Владимира Маркони как «какого-то странного деятеля, который называет себя телеведущим».

«Я, кстати, потом посмотрел, как работает этот ведущий. Мало того, что он работает с текстом, который ему написали, у него еще ухо, куда ему говорит кто-то какой-то текст. Я думаю: "Господи, а где же твои мозги, а где же твое чувство юмора, а где же ты?"» — добавил Олешко.

Выпуск Comment Out с Кудрявцевой вышел 6 мая 2021 года. На одном из этапов ей предложили выбор: выпить воду с живой рыбкой и проглотить ее или оставить оскорбительный комментарий под постом Олешко о благодарности от Путина. Ведущая выбрала второй вариант, отметив, что затем свяжется с актером и все ему объяснит. Она также извинилась перед ним.

В тот же день Кудрявцева рассказала, что Олешко не отвечает на ее звонки. Телеведущая попросила пользователей соцсети помочь с тем, чтобы актер простил ее.