Певица Гурцкая не может прийти в себя после смерти мужа

Диана Гурцкая тяжело переживает смерть супруга Петра Кучеренко. Певица находится в тяжелом состоянии, передает "7Дней".

Сообщается, что родственники увезли исполнительницу в Абхазию после похорон мужа. Звезда не выходит на связь и не комментирует смерть возлюбленного публично.

Согласно информации издания, Гурцкая все время проводит в постели и игнорирует звонки близких. Об артистке заботятся ее брат Роберт и сын Константин.

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Замглавы Минобрнауки скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы. Он умер на борту самолета. СМИ сообщали, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья супруга певицы не подтверждала эту информацию официально.