Лерчек впервые вышла в свет после суда

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) впервые вышла в свет после судебных разбирательств. Об этом сообщает Super.

Чекалина вместе с мужем Артемом посетила день рождения подруги - блогерши Алины Акиловой. По данным издания, Лерчек приехала заранее. Отмечается, что она скрывала лицо и пыталась убежать от прессы.

В марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн руб., чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

12 мая стало известно, что Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 млн руб., находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Второе аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП Валерии Чекалиной.