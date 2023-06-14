Певец Егор Крид попал в «черный список» блогеров-нарушителей, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В новый список попали 49 стримеров. Из них 31 оказались в нем впервые, а еще 18 уже были, но продолжили заниматься незаконной рекламой онлайн-казино.

«Некоторые из них "переехали" на альтернативные платформы. Другие пытаются скрывать то, что продолжают заниматься подобной рекламой», — отметила Мизулина.

Крид оказался в числе тех, кто уже попадал в данный список, но продолжил заниматься незаконной рекламой онлайн-казино. По словам Мизулиной, через неделю Лига безопасного интернета направит обращение в Роскомнадзор и ФНС с просьбой ограничить контент блогеров-нарушителей.

Помимо Крида в списке оказались Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Иван Золо, Александр Зубарев и другие.