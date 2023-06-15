Тимати объявил о планах уйти на пенсию

Рэпер Тимати на ПМЭФ заявил, что хочет перед выходом на пенсию записать совместный трек с певцом Jony. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

При этом в Telegram-канале People Talk появилось видео, на котором музыканты в деловых костюмах договариваются о записи совместной песни. Сообщается, что Тимати и Jony даже подписали официальный контракт и пожали руки, закрепив «сделку» теплыми словами друг о друге.

«Всем добрый день! Очень давно хотел сделать песню с дорогим братом Тимати», — признался Jony.