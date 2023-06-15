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Тимати объявил о планах уйти на пенсию

Рэпер Тимати на ПМЭФ заявил, что хочет перед выходом на пенсию записать совместный трек с певцом Jony. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Тимати объявил о планах уйти на пенсию
© РИА Новости

При этом в Telegram-канале People Talk появилось видео, на котором музыканты в деловых костюмах договариваются о записи совместной песни. Сообщается, что Тимати и Jony даже подписали официальный контракт и пожали руки, закрепив «сделку» теплыми словами друг о друге.

«Всем добрый день! Очень давно хотел сделать песню с дорогим братом Тимати», — признался Jony.

Недавно стало известно, что британский певец Элтон Джон побил мировой рекорд среди самых прибыльных гастролей со своим прощальным туром Farewell Yellow Brick Road Tour. Сообщается, что за еще незавершенный мировой тур певец уже заработал $887 млн. По прогнозам СМИ, выручка Элтона Джона за прощальный тур может превысить $1 млрд после окончания последнего концерта в рамках гастролей, который состоится 8 июля 2023 года.

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