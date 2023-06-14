Вайкуле поддержала снос советских памятников в Латвии

Вайкуле заявила, что в Латвии еще в 1990-е нужно было снести советские памятники
Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу монументов, которые появились в Латвии, когда страна входила в состав СССР. Ее цитирует "Российская газета".
Во время эфира русскоязычного шоу Вайкуле на звонок зрителя о сносе она отметила, что памятники советской эпохи нужно было сносить еще в 1990-х, "когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого".
Тем, кому не нравится в Латвии, она предложила уехать из страны.
"У нас есть памятники. Ну, снесли какой-то, ну... Ну поставят его в каком-нибудь парке, ну сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались", - сказала она.
До этого Вайкуле заявляла, что памятники советским солдатам "не имеют художественной ценности".
"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения", - сказала она.