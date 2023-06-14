$84.32+0.6891.07+0.68

Вайкуле заявила, что в Латвии еще в 1990-е нужно было снести советские памятники

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу монументов, которые появились в Латвии, когда страна входила в состав СССР. Ее цитирует "Российская газета".

Вайкуле поддержала снос советских памятников в Латвии
© РИА Новости

Во время эфира русскоязычного шоу Вайкуле на звонок зрителя о сносе она отметила, что памятники советской эпохи нужно было сносить еще в 1990-х, "когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого".

Вайкуле на фоне скандала обратилась к поклонникам на русском языке

Тем, кому не нравится в Латвии, она предложила уехать из страны.

"У нас есть памятники. Ну, снесли какой-то, ну... Ну поставят его в каком-нибудь парке, ну сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались", - сказала она.

До этого Вайкуле заявляла, что памятники советским солдатам "не имеют художественной ценности".

"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения", - сказала она.

11
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители