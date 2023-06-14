Минюст объяснил решение суда отказать Слепакову* в исключении из реестра иноагентов

— Суд пришел к выводу, что Слепаков С. С.* является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — сообщили в министерстве.