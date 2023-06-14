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Минюст объяснил решение суда отказать Слепакову* в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы счел законным включение шоумена Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов, так как распространяемые им мнения об органах власти являются политической деятельностью. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в Минюсте со ссылкой на мотивировочное решение суда.

Минюст объяснил решение суда отказать Слепакову* в исключении из реестра иноагентов
© Вечерняя Москва

— Суд пришел к выводу, что Слепаков С. С.* является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — сообщили в министерстве.

Таким образом, суд признал решение Минюста законным. Кроме того, заявления истца о неуведомлении о включении в реестр признаны несостоятельными, передает ТАСС.

Слепаков* был включен в реестр в середине апреля 2023 года. Утверждалось, что артиста включили в данный список за получение поддержки от источников, базирующихся за рубежом, и выступления против спецоперации на Украине. Кроме того, Слепаков* формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. 15 мая артист подал иск с требованиям снять с него статус иноагента.

*Признаны иноагентами на территории РФ.

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