Минюст объяснил решение суда отказать Слепакову* в исключении из реестра иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы счел законным включение шоумена Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов, так как распространяемые им мнения об органах власти являются политической деятельностью. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в Минюсте со ссылкой на мотивировочное решение суда.
— Суд пришел к выводу, что Слепаков С. С.* является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — сообщили в министерстве.
Таким образом, суд признал решение Минюста законным. Кроме того, заявления истца о неуведомлении о включении в реестр признаны несостоятельными, передает ТАСС.
Слепаков* был включен в реестр в середине апреля 2023 года. Утверждалось, что артиста включили в данный список за получение поддержки от источников, базирующихся за рубежом, и выступления против спецоперации на Украине. Кроме того, Слепаков* формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. 15 мая артист подал иск с требованиям снять с него статус иноагента.
*Признаны иноагентами на территории РФ.