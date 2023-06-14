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Певица Наталья Подольская заявила, что 10 лет не могла забеременеть

Певица Наталья Подольская рассказала в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа», что столкнулась с трудностями при зачатии ребенка.

Подольская рассказала о трудностях при зачатии ребенка
© Газета.Ru

Подольская призналась, что она и муж Владимир Пресняков пытались завести ребенка около 10 лет. Артистка не жалеет о том, что стала матерью в 33 года. Она заявила, что поддерживает зрелое родительство.

«Это было очень долгожданно, и я была готова. Многие говорят, что те, кто рожают в 18 лет, еще сами дети, не могут осознать и получить кайф», — заявила звезда.

Подольская Пресняков поженились в 2010 году. В 2015-м у них родился первенец Артемий. В 2020-м у пары появился на свет второй сын Иван. У Преснякова также также есть 32-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.

Ранее Подольская пожаловалась на поведение старшего сына. Она призналась, что мальчик требует очень много внимания от нее. Артемий хочет, чтобы его мама все время с ним что-нибудь делала. Она назвала сына абьюзером и домашним тираном. Исполнительница считает, что у мальчика просто такой склад характера, из-за которого ему нужно «100% внимание».

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