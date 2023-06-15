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Стас Пьеха раскрыл свой диагноз после госпитализации

Стас Пьеха рассказал, что стало причиной его госпитализации. В своем Instagram певец отметил, что у него нет проблем с сердцем.

"Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце, на сей раз, еще поработает!" - написал Пьеха в личном блоге.

Также он попросил прощения у тех, кого мог случайно проигнорировать или даже оскорбить. По словам артиста, лечение стало для него "волнительным и сложным".

Пьеха призвал поклонников вести здоровый образ жизни.

"Ребята, будьте здоровы, не курите, занимайтесь спортом!" - написал он в соцсетях.

Стасу Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня, появились боли в сердце, он был госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы, позже его перевели в отделение терапии. Артист прошел обследование для постановки окончательного диагноза. Музыкант ранее отмечал, что ему сделали анализы на сердце, "какие только можно было". Певец уточнил, что выявили "что-то по мелочам", о чем беспокоиться ни ему, ни его поклонникам не стоит.

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